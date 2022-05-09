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Posted 9 мая 2022, 10:19

Published 9 мая 2022, 10:19

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прошел с горожанами в «Бессмертном полку»

9 мая 2022, 10:19
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прошелся с горожанами «Бессмертном полку» с портретами двух своих дедов.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в акции «Бессмертный полк». Мэр прошел с портретами своих дедов - Григория Андреевича Пинаева и Петра Филипповича Федотова, которые участвовали в Великой Отечественной войне на протяжении всего ее периода. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Владислав Пинаев отметил, что участие в данное акции для него – большая честь. Ведь благодаря «Бессмертному полку» жители передают память по наследству своим детям и внукам.

Всего сегодня, 9 мая, в данной акции поучаствовало свыше 3,5 тагильчан.

#Общество#Нижний Тагил#День Победы#Бессмертный полк#9 Мая
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