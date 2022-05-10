Подростки ставили на колени и били сверстников в Нижнем Тагиле

Posted 10 мая 2022, 10:54
Published 10 мая 2022, 10:54
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
Молодые люди поставили ребят на колени, били по голове и лицу руками и ногами, плевали в лицо. Один из нападавших снимал все на видео, пишет Е1.
Один из подростков в результате избиения потерял сознание.
По словам начальника пресс-службы регионального ОВД Валерия Горелых, заявлений в местное отделение полиции о факте издевательств не было. По опубликованным материалам будет организована проверка, сотрудники полиции установят личности участников избиения, а также причины конфликта.
Напомним, в Екатеринбурге на Эльмаше группа подростков избила несовершеннолетнюю девочку. Как оказалось, конфликт был между сестрами 16 и 19 лет. В полиции начали проводить проверку.