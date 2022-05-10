Подростки ставили на колени и били сверстников в Нижнем Тагиле

Несколько подростков из Нижнего Тагила издевались над тремя мальчиками — своими ровесниками на хоккейном корте во дворе проспекта Дзержинского. Происшествие случилось несколько дней назад.

Молодые люди поставили ребят на колени, били по голове и лицу руками и ногами, плевали в лицо. Один из нападавших снимал все на видео, пишет Е1. Один из подростков в результате избиения потерял сознание. По словам начальника пресс-службы регионального ОВД Валерия Горелых, заявлений в местное отделение полиции о факте издевательств не было. По опубликованным материалам будет организована проверка, сотрудники полиции установят личности участников избиения, а также причины конфликта. Напомним, в Екатеринбурге на Эльмаше группа подростков избила несовершеннолетнюю девочку. Как оказалось, конфликт был между сестрами 16 и 19 лет. В полиции начали проводить проверку. Материалы по теме В Тюмени женщина избила ребенка посреди улицы