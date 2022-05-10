Сбивший ворота около БЦ «Высоцкий» водитель лишен прав и оштрафован

Posted 10 мая 2022, 09:04
Published 10 мая 2022, 09:04
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
В здании, в чьи ворота влетел мужчина, располагается детская школа искусств. По словам сотрудников школы, поврежденные ворота и шлагбаум еще не отремонтированы, пишет Е1.
В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за вождение в пьяном виде екатеринбуржца лишили водительских прав, а также выписали ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
Напомним, ДТП случилось ночью 10 мая 2022 года. Когда на место аварии приехали сотрудники ГИБДД, водитель с одним из них чуть не подрался.