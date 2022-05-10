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Posted 10 мая 2022, 09:04

Published 10 мая 2022, 09:04

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Сбивший ворота около БЦ «Высоцкий» водитель лишен прав и оштрафован

10 мая 2022, 09:04
Водитель, который снес шлагбаум и ворота памятника архитектуры, привлечен к административной ответственности за то, что управлял автомобилем в нетрезвом виде.

В здании, в чьи ворота влетел мужчина, располагается детская школа искусств. По словам сотрудников школы, поврежденные ворота и шлагбаум еще не отремонтированы, пишет Е1.

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за вождение в пьяном виде екатеринбуржца лишили водительских прав, а также выписали ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, ДТП случилось ночью 10 мая 2022 года. Когда на место аварии приехали сотрудники ГИБДД, водитель с одним из них чуть не подрался.

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#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Штраф#Высоцкий#Екатеринбург
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