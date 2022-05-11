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Posted 11 мая 2022, 13:20

Published 11 мая 2022, 13:20

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Новый приют для животных за 40 млн рублей появится на Черемшанке в Нижнем Тагиле

11 мая 2022, 13:20
Место для размещения нового приюта собак определили в мэрии Нижнего Тагила. Он появится в районе поселка Черемшанка. Предварительно стоимость объекта составил 40 миллионов рублей. Однако это не окончательная цена.

После того, как в бюджет поступят средства от Свердловской области будет объявлен конкурс по поиску подрядчика для строительства, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Территории для будущих приютов подготовлены также в Верхотурском, Алапаевске, Верхней Салде, Сысертском и Полевском. Определяются территории в поселке Билимбай и Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики.

В Свердловской области в течение трех месяцев отловлено 2,6 тысячи бродячих собак. Более 1,6 тысячи из них были стерилизованы. Более тысячи собак пристроили хозяевам. На сегодняшний день остальные собаки находятся на временном содержании.

Напомним, контракт по отлову бездомных собак выиграла благотворительная организация «Добрые руки». Общая его стоимость составляет 3 миллиона рублей. Компания будет отлавливать безнадзорных животных до 30 июля, а оказывать услуги до 31 августа 2022 года.

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#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Животные#Собаки#Собачий приют
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