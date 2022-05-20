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Posted 20 мая 2022, 05:07

Published 20 мая 2022, 05:07

Modified 29 ноября, 18:30

Updated 29 ноября, 18:30

Екатеринбуржец нашел в лесу закопанную коробку с щенками

20 мая 2022, 05:07
Житель Екатеринбурга обнаружил в лесу брошенных в коробке щенков. Он накормил их и оставил жить в машине.

Екатеринбуржец Расул нашел в лесу закопанную коробку с щенками. Мужчина спас животных, но оставить их себе у него не представляется возможности, пишет Е1.

Известно, что, когда он был в Истоке, обнаружил яму, приблизительно полметра в глубину. Там он проходил с металлоискателем, и вдруг услышал, как щеночки плачут.

Достав животных, мужчина сразу побежал в зоомагазин. Там он купил им бутылку для кормления и детскую смесь.

Расул — охотник за металлом. Он проживает в однокомнатной квартире с большой семьей, поэтому уже несколько дней мужчина перевозит щенков в автомобиле.

Обзвонив приюты, он узнал, что либо они платные, либо предлагают усыпить животных. Поэтому пока малыши продолжают жить в машине и питаться детскими смесями.

#Происшествия#Новости УрФО#Щенки
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