Екатеринбуржец нашел в лесу закопанную коробку с щенками

Posted 20 мая 2022, 05:07
Published 20 мая 2022, 05:07
Modified 29 ноября, 18:30
Updated 29 ноября, 18:30
Екатеринбуржец Расул нашел в лесу закопанную коробку с щенками. Мужчина спас животных, но оставить их себе у него не представляется возможности, пишет Е1.
Известно, что, когда он был в Истоке, обнаружил яму, приблизительно полметра в глубину. Там он проходил с металлоискателем, и вдруг услышал, как щеночки плачут.
Достав животных, мужчина сразу побежал в зоомагазин. Там он купил им бутылку для кормления и детскую смесь.
Расул — охотник за металлом. Он проживает в однокомнатной квартире с большой семьей, поэтому уже несколько дней мужчина перевозит щенков в автомобиле.
Обзвонив приюты, он узнал, что либо они платные, либо предлагают усыпить животных. Поэтому пока малыши продолжают жить в машине и питаться детскими смесями.