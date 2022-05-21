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Posted 21 мая 2022, 08:37

Published 21 мая 2022, 08:37

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

В Свердловской области стартовал ежегодный театральный фестиваль «Браво!»

В Свердловской области стартовал ежегодный театральный фестиваль «Браво!»

21 мая 2022, 08:37
Фото: 1MI.
Главный фестиваль уральских театралов в этом году проходит в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле с 20 по 28 мая. Фестиваль завершится вручением премий за лучшие спектакли 2021 года.

В прошлом году в 38 театрах региона представили 127 постановок. Шестнадцать из них вошли в конкурсную программу. Это спектакли драматических, музыкальных, кукольных театров из четырех городов Свердловской области, включая Нижний Тагил.

На этот раз основной темой фестиваля «Браво!» стало социальное и инклюзивное (с участием лиц с ограниченными возможностями) театральное искусство. Ей посвящены дискуссии и мастер-классы на площадках творческого форума, сообщает «Четвертый канал Урал».

#Свободное время#Новости УрФО#Нижний Тагил#Театр
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