В Свердловской области стартовал ежегодный театральный фестиваль «Браво!»

Posted 21 мая 2022, 08:37
Published 21 мая 2022, 08:37
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
В прошлом году в 38 театрах региона представили 127 постановок. Шестнадцать из них вошли в конкурсную программу. Это спектакли драматических, музыкальных, кукольных театров из четырех городов Свердловской области, включая Нижний Тагил.
На этот раз основной темой фестиваля «Браво!» стало социальное и инклюзивное (с участием лиц с ограниченными возможностями) театральное искусство. Ей посвящены дискуссии и мастер-классы на площадках творческого форума, сообщает «Четвертый канал Урал».