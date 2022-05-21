В Свердловской области стартовал ежегодный театральный фестиваль «Браво!»

Главный фестиваль уральских театралов в этом году проходит в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле с 20 по 28 мая. Фестиваль завершится вручением премий за лучшие спектакли 2021 года.

В прошлом году в 38 театрах региона представили 127 постановок. Шестнадцать из них вошли в конкурсную программу. Это спектакли драматических, музыкальных, кукольных театров из четырех городов Свердловской области, включая Нижний Тагил. На этот раз основной темой фестиваля «Браво!» стало социальное и инклюзивное (с участием лиц с ограниченными возможностями) театральное искусство. Ей посвящены дискуссии и мастер-классы на площадках творческого форума, сообщает «Четвертый канал Урал».