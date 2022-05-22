На 23 и 24 мая МЧС объявило очередное предупреждение о заморозках на Среднем Урале

Температура воздуха и на поверхности почвы в Свердловской области может опуститься до минус двух градусов.

С экстренным предупреждением о грядущих ночных заморозках обратились сотрудники МЧС к тагильчанам и жителям Свердловской области. Так 23 и 24 мая на Среднем Урале ожидаются заморозки на почве до минус двух градусов. Днем столбик термометра остановится на отметке в плюс 7 градусов, местами с регионе возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Владельцам приусадебных участков рекомендуется укрыть теплолюбивые растения в период активной вегетации сельскохозяйственных культур. Снег выпал в деревнях под Нижним Тагилом утром 22 мая Узнать подробнее