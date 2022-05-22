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Posted 22 мая 2022, 10:31

Published 22 мая 2022, 10:31

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

На 23 и 24 мая МЧС объявило очередное предупреждение о заморозках на Среднем Урале

22 мая 2022, 10:31
Температура воздуха и на поверхности почвы в Свердловской области может опуститься до минус двух градусов.

С экстренным предупреждением о грядущих ночных заморозках обратились сотрудники МЧС к тагильчанам и жителям Свердловской области. Так 23 и 24 мая на Среднем Урале ожидаются заморозки на почве до минус двух градусов.

Днем столбик термометра остановится на отметке в плюс 7 градусов, местами с регионе возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Владельцам приусадебных участков рекомендуется укрыть теплолюбивые растения в период активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Снег выпал в деревнях под Нижним Тагилом утром 22 мая
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Заморозки#Сады#Сад#Огород
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