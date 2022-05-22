На 23 и 24 мая МЧС объявило очередное предупреждение о заморозках на Среднем Урале

Posted 22 мая 2022, 10:31
Published 22 мая 2022, 10:31
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
С экстренным предупреждением о грядущих ночных заморозках обратились сотрудники МЧС к тагильчанам и жителям Свердловской области. Так 23 и 24 мая на Среднем Урале ожидаются заморозки на почве до минус двух градусов.
Днем столбик термометра остановится на отметке в плюс 7 градусов, местами с регионе возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Владельцам приусадебных участков рекомендуется укрыть теплолюбивые растения в период активной вегетации сельскохозяйственных культур.