tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2022, 10:56

Published 24 мая 2022, 10:56

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Учения по устранению «утечки» хлора состоялись в Нижнем Тагиле на УВЗ

Учения по устранению «утечки» хлора состоялись в Нижнем Тагиле на УВЗ

24 мая 2022, 10:56
Фото: 1MI.
На АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле 19 мая отработаны действия на случай возможной разгерметизации хранилищ с хлором.

В учениях предприятия участвовали добровольные формирования заводского цеха № 860, спасатели, пожарные медики, охранное предприятие, сообщает Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил.

В ходе проведенных мероприятий выполнены все предварительно заявленные пункты плана. Принявшие участие в учениях силы и службы получили опыт скоординированной деятельности для своевременного устранения техногенной аварии с выбросом хлора в воздух.

Материалы по теме
Баллоны с хлором и аммиаком были обнаружены на земельном участке в Нижних СергахПро тагильский «Уралвагонзавод» спела песню Юлия ЧичеринаНа форуме в горном университете Петербурга ученые поговорили о восстановлении Донбасс
#Общество#Нижний Тагил#ДТП#Спасатели#Завод#Учения#Уралвагонзавод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика