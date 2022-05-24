Учения по устранению «утечки» хлора состоялись в Нижнем Тагиле на УВЗ

Posted 24 мая 2022, 10:56
Published 24 мая 2022, 10:56
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
В учениях предприятия участвовали добровольные формирования заводского цеха № 860, спасатели, пожарные медики, охранное предприятие, сообщает Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил.
В ходе проведенных мероприятий выполнены все предварительно заявленные пункты плана. Принявшие участие в учениях силы и службы получили опыт скоординированной деятельности для своевременного устранения техногенной аварии с выбросом хлора в воздух.