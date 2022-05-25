Дорогу около школы отреконструируют в Верхней Салде

Posted 25 мая 2022, 14:45
Published 25 мая 2022, 14:45
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Пять лет назад кусок проезжей части, связывающий улицы Молодежный поселок и Сабурова, был заблокирован цементными плитами. Решение о консервации обосновывалось плохим состоянием дорожного полотна, угрожающим водителям и особенно пешеходам.
В 2022 году все же было решено произвести ремонт этой дороги. Был проведен онлайн аукцион, по итогам которого выбран подрядчик - это бизнесмен из Нижнего Тагила Арман Геворгян.
Подрядчик обязан завершить работы примерно за месяц, обновив асфальт, установив новые бордюры, обустроив парковки и съезды, смонтировав светофор.
По завершении работ комиссия по безопасности дорожного движения и ГАИ определят, можно ли принимать объект, сообщила администрация Верхней Салды.