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Posted 25 мая 2022, 11:01

Published 25 мая 2022, 11:01

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Школьникам Нижнего Тагила рассказали о правильном поведении на ж/д путях

Школьникам Нижнего Тагила рассказали о правильном поведении на ж/д путях

25 мая 2022, 11:01
Фото: 1MI.
Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила поведали детям о правилах безопасности на железной дороге.

Перед началом каникулярного сезона служащие Линейного отдела МВД России вместе с тружениками железнодорожной сферы познакомили детей и их родителей с нормами безопасного передвижения в районе железнодорожной дороги.

Рейдовое мероприятие состоялось на 359 км перегона станций «Смычка - Нижний Тагил», где местные жители часто переходят ж/д пути в неположенном месте.

Во время рейда всем встреченным гражданам, в том числе несовершеннолетним, правоохранители и сотрудники РЖД высказали предостережения, выдали памятки, подарили сувенирную продукцию.

Кроме того, инспекторами ОПДН ЛО МВД России на станции Нижний Тагил и работниками ж/д станции Смычка организован урок для младшеклассников нижнетагильского Центра образования № 1.

В ходе состоявшегося разговора в памяти школьников освежили информацию о том, что идти через пути полагается исключительно на специально отведенных участках, сняв откидные головные уборы и наушники, убрав смартфон, сообщает штаб ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Дети#Безопасность#Полиция#Рейд#Железная дорога
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