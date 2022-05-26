Мужчины до смерти избили ребенка в ульяновском трамвае

Ребенок 13 лет с товарищами ехал в трамвае и шумно общался. Несколько агрессивно настроенных пассажиров оказались раздражены поведением школьника. Они сделали замечание, на которое мальчишка не отреагировал. Тогда мужчины прилюдно напали на парня и избили его.