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Posted 26 мая 2022, 07:32

Published 26 мая 2022, 07:32

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Мужчины до смерти избили ребенка в ульяновском трамвае

Мужчины до смерти избили ребенка в ульяновском трамвае

26 мая 2022, 07:32
Фото: 1MI.
Мальчик был насмерть забит в трамвае в Ульяновске 25 мая.

Ребенок 13 лет с товарищами ехал в трамвае и шумно общался. Несколько агрессивно настроенных пассажиров оказались раздражены поведением школьника. Они сделали замечание, на которое мальчишка не отреагировал. Тогда мужчины прилюдно напали на парня и избили его.

Разбившего череп о сиденье и свалившегося без сознания Даниила экстренно повезли в городскую больницу. Тем не менее, спасти его не удалось. Нанесенные подростку травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По всей видимости, трагический инцидент возьмет в работу Следственный комитет. Будет возбуждено уголовное дело. Сейчас собираются подробности, чтобы понять, по какой конкретно статье его заводить, сообщает 73online.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

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#Происшествия#Ребенок#Убийство#Конфликт#Трамвай#Трагедия#Подросток
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