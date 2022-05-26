Мужчины до смерти избили ребенка в ульяновском трамвае

Posted 26 мая 2022, 07:32
Published 26 мая 2022, 07:32
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Ребенок 13 лет с товарищами ехал в трамвае и шумно общался. Несколько агрессивно настроенных пассажиров оказались раздражены поведением школьника. Они сделали замечание, на которое мальчишка не отреагировал. Тогда мужчины прилюдно напали на парня и избили его.
Разбившего череп о сиденье и свалившегося без сознания Даниила экстренно повезли в городскую больницу. Тем не менее, спасти его не удалось. Нанесенные подростку травмы оказались несовместимыми с жизнью.
По всей видимости, трагический инцидент возьмет в работу Следственный комитет. Будет возбуждено уголовное дело. Сейчас собираются подробности, чтобы понять, по какой конкретно статье его заводить, сообщает 73online.ru со ссылкой на правоохранительные органы.