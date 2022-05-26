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Posted 26 мая 2022, 06:12

Published 26 мая 2022, 06:12

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Волонтерский проект для пенсионеров Нижнего Тагила отмечен на федеральном уровне

Волонтерский проект для пенсионеров Нижнего Тагила отмечен на федеральном уровне

26 мая 2022, 06:12
Фото: 1MI.
Три общественно значимых проекта для представителей старшего поколения Свердловской области причислены к лучшим инициативам активного долголетия России. Среди них - «Волонтеры «серебряного возраста» нижнетагильского центра соцобслуживания «Золотая осень».

Каждый год автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты», курируемая Министерством труда России, определяет и поощряет наиболее полезные проекты, реализуемые в стране на благо пожилых людей. В 2022 году на конкурс было направлено около 700 заявок, из которых финалистами стали 112.

Три свердловских проекта жюри сочло одними из лучших в стране. Это «Волонтёры «серебряного возраста», «Финансовая грамотность старшего поколения», «С активным долголетием отпразднуем столетие!».

«Волонтёры «серебряного возраста» - программа, запущенная комплексным центром социального обслуживания Нижнего Тагила «Золотая осень». Добровольцы пенсионного возраста в ее рамках оказывают различную помощь нуждающимся. С 2017 года 215 взрослых добровольцев помогли более чем трем тысячам людей.

Проект «Финансовая грамотность старшего поколения» в жизнь претворяет Оргметодцентр социальной помощи Свердловской области. Он позволяет пенсионерам и людям предпенсионного возраста разобраться в принципах взаимодействия с банками, государственными и частными предприятиями. Также Оргметодцентр при поддержке областного Министерства социальной политики регулярно проводит олимпиаду по финансовой грамотности.

«С активным долголетием отпразднуем столетие!» - проект комплексного центра социального обслуживания Артемовского района. Местные пенсионеры и почти муниципалитета, благодаря его реализации, могут участвовать в многочисленных просветительских, оздоровительных и праздничных мероприятиях, отмечает департамент информационной политики Свердловской области.

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