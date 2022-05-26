Волонтерский проект для пенсионеров Нижнего Тагила отмечен на федеральном уровне

Posted 26 мая 2022, 06:12
Published 26 мая 2022, 06:12
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Каждый год автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты», курируемая Министерством труда России, определяет и поощряет наиболее полезные проекты, реализуемые в стране на благо пожилых людей. В 2022 году на конкурс было направлено около 700 заявок, из которых финалистами стали 112.
Три свердловских проекта жюри сочло одними из лучших в стране. Это «Волонтёры «серебряного возраста», «Финансовая грамотность старшего поколения», «С активным долголетием отпразднуем столетие!».
«Волонтёры «серебряного возраста» - программа, запущенная комплексным центром социального обслуживания Нижнего Тагила «Золотая осень». Добровольцы пенсионного возраста в ее рамках оказывают различную помощь нуждающимся. С 2017 года 215 взрослых добровольцев помогли более чем трем тысячам людей.
Проект «Финансовая грамотность старшего поколения» в жизнь претворяет Оргметодцентр социальной помощи Свердловской области. Он позволяет пенсионерам и людям предпенсионного возраста разобраться в принципах взаимодействия с банками, государственными и частными предприятиями. Также Оргметодцентр при поддержке областного Министерства социальной политики регулярно проводит олимпиаду по финансовой грамотности.
«С активным долголетием отпразднуем столетие!» - проект комплексного центра социального обслуживания Артемовского района. Местные пенсионеры и почти муниципалитета, благодаря его реализации, могут участвовать в многочисленных просветительских, оздоровительных и праздничных мероприятиях, отмечает департамент информационной политики Свердловской области.