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Posted 27 мая 2022, 05:24

Published 27 мая 2022, 05:24

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Екатеринбургские школьники ранены при наезде легковушки

Екатеринбургские школьники ранены при наезде легковушки

27 мая 2022, 05:24
Фото: 1MI.
Нарушитель на автомобиле Nissan Primera совершил наезд на двоих детей 10 лет на «зебре» в Екатеринбурге.

Инцидент произошел утром 26 мая на улице Водная уральской столицы. Водитель Nissan Primera врезался в переходивших дорогу в положенном месте школьников и покинул место аварии. Пострадавших доставили в больницу города.

Сотрудникам патрульной службы виновник происшествия сказал, что не заметил детей из-за слепящих солнечных лучей. Воспроизвести хронологию ДТП он не сумел.

Мужчине грозит административная ответственность. Он обвиняется в том, что не пропустил пешеходов и уехал с места аварии, сообщила пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.

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#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Наезд#Школьники#Пешеходный переход#Екатеринбург
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