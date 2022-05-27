На СУМЗ отметили выпуск 10-миллионной тонны серной кислоты в новом цехе

А за историю предприятия это суммарно 35-миллионная тонна. Впервые серную кислоту на нем производить начали в 1963-м, рассказал директор ПАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов. Лично адресовать слова поздравлений и благодарность коллективу в связи с настолько серьезной для предприятия вехой прибыли почетные гости, в том числе члены правительства Свердловской области и депутаты Заксобрания региона.