tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 мая 2022, 11:08

Published 30 мая 2022, 11:08

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Офицер запаса высказался о взбудоражившем сеть видео с пьяным пограничником

Офицер запаса высказался о взбудоражившем сеть видео с пьяным пограничником

30 мая 2022, 11:08
Фото: 1MI.
Десятки тысяч просмотров набрало снятое 27 мая видео с падающим наземь в парке Екатеринбурга нетрезвым пограничником.

На записи видно, как пограничник под воздействием алкоголя не мог удержаться на ногах и со знаменем в руках рухнул на асфальт. В комментариях под роликом люди в основном иронизируют над нетрезвым ветераном погранвойск.

В свою очередь, последовала и иная реакция. В частности, за пограничников вступился офицер запаса Павел Наговицкий. Он считает, что по отдельным эпизодам нельзя судить о моральном облике всех защитников Родины, а в праздник желательно прославлять героев, а не осмеивать оступившихся.

Наших военных, в том числе воинов-пограничников, нужно всегда поддерживать,приводит E1 слова офицера.

Пограничники буянили в Екатеринбурге в свой профессиональный праздник
Узнать подробнее
Материалы по теме
«Извините нас!» Подростки возложили цветы к памятнику пограничникам в Нижнем ТагилеПограничники буянили в Екатеринбурге в свой профессиональный праздник
#Общество#Алкоголь#Видео#Офицер#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика