Офицер запаса высказался о взбудоражившем сеть видео с пьяным пограничником

Posted 30 мая 2022, 11:08
Published 30 мая 2022, 11:08
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
На записи видно, как пограничник под воздействием алкоголя не мог удержаться на ногах и со знаменем в руках рухнул на асфальт. В комментариях под роликом люди в основном иронизируют над нетрезвым ветераном погранвойск.
В свою очередь, последовала и иная реакция. В частности, за пограничников вступился офицер запаса Павел Наговицкий. Он считает, что по отдельным эпизодам нельзя судить о моральном облике всех защитников Родины, а в праздник желательно прославлять героев, а не осмеивать оступившихся.
Наших военных, в том числе воинов-пограничников, нужно всегда поддерживать,приводит E1 слова офицера.