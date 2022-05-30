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Posted 30 мая 2022, 09:23

Published 30 мая 2022, 09:23

Modified 24 декабря 2024, 18:02

Updated 24 декабря 2024, 18:02

Пограничники буянили в Екатеринбурге в свой профессиональный праздник

Пограничники буянили в Екатеринбурге в свой профессиональный праздник

30 мая 2022, 09:23
Фото: 1MI.
В День пограничника ветераны войск нарушали общественное спокойствие в центральном парке Екатеринбурга.

Ежегодно 28 мая главным местом торжеств пограничников в уральской столице является парк культуры и отдыха имени Маяковского. На этот раз не обошлось без бесчинств со стороны празднующих. Они публично пили алкоголь, курили и нецензурно выражались, сообщили проходившие мимо горожане E1.

В администрации парка заявили, что приложили максимум усилий для обеспечения безопасности граждан, выбрав площадкой для праздника окраину парка, усилив охранное патрулирование и уведомив о мероприятии правоохранительные органы. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу также подчеркнули, что держали ситуацию под контролем.

#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Парк#Праздники#Беспорядки#Екатеринбург
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