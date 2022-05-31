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Posted 31 мая 2022,, 11:56

Published 31 мая 2022,, 11:56

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Тагильский кикбоксер победил в первенстве России среди юниоров

31 мая 2022, 11:56
Золотую медаль получил спортсмен из Нижнего Тагила в первенстве России. Всего регион представляли 20 спортсменов, 10 вернулись с медалями.

Тагильский кикбоксер победил в первенстве России среди юниоров. Всего спортсмены из Нижнего Тагила получили десять медалей на данном соревновании, сообщает пресс-служба городской администрации.

Состязания в разделах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг» прошли в Череповце. Всего в них участие приняли порядка 1200 спортсменов из 60 регионов страны. Свердловскую область представляли 20 спортсменов школ «Старт», «Тагилстрой», «Уралец» и «Юность».

Золотую медаль получил 17-летний Сергей Потеев из СШ «Тагилстрой». Он стал лучшим в весовой категории до 79 кг среди юниоров. Юноша учится в 10 классе школы №81.

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