Тагильский кикбоксер победил в первенстве России среди юниоров

Состязания в разделах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг» прошли в Череповце. Всего в них участие приняли порядка 1200 спортсменов из 60 регионов страны. Свердловскую область представляли 20 спортсменов школ «Старт», «Тагилстрой», «Уралец» и «Юность».