Велосипедист попал под колеса «Газели» в Каменске-Уральском

Posted 31 мая 2022, 09:55
Published 31 мая 2022, 09:55
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Авария случилась в понедельник утром на улице Железнодорожная в городе Каменск-Уральский. 34-летний шофер мини-грузовика по неосторожности въехал в проезжавшего прямо перед ним 43-летнего велосипедиста.
По словам «газелиста», велосипедист двигался по такой траектории, что вовремя заметить его не представлялось возможным. Заметив его и желая воспрепятствовать столкновению, водитель экстренно нажал на педаль тормоза.
Тем не менее, автомобиль не успел остановиться и капотом повалил велосипедиста. Раненого велосипедиста отвезли в горбольницу, сообщает ОГИБДД МО МВД Каменска-Уральского.