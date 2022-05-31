Взыскивать алименты со студента в пользу отца-игромана отказался суд в Нижнем Тагиле

Posted 31 мая 2022, 11:29
Published 31 мая 2022, 11:29
Modified 29 ноября 2024, 18:38
Updated 29 ноября 2024, 18:38
Тагильчанин подал заявление в суд с требованием, чтобы его сын отдавал часть доходов в его пользу. Он отметил, что его пенсия невелика и практически полностью уходит на оплату услуг ЖКХ, медицинские препараты и погашение кредитов.
Но суд установил, что мужчина продолжает работать и получает 25 тысяч рублей. Кроме того, истец признался, что кредиты и деньги в долг берет на азартные развлечения, являющиеся его патологической страстью.
Не подтвердив каких-либо законных оснований для оказания мужчине материальной поддержки, суд отверг его исковые требования.