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Posted 31 мая 2022, 11:29

Published 31 мая 2022, 11:29

Modified 29 ноября 2024, 18:38

Updated 29 ноября 2024, 18:38

Взыскивать алименты со студента в пользу отца-игромана отказался суд в Нижнем Тагиле

Взыскивать алименты со студента в пользу отца-игромана отказался суд в Нижнем Тагиле

31 мая 2022, 11:29
Фото: 1MI.
Не взимать с юноши средства на нужды его отца, страдающего лудоманией, решил Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.

Тагильчанин подал заявление в суд с требованием, чтобы его сын отдавал часть доходов в его пользу. Он отметил, что его пенсия невелика и практически полностью уходит на оплату услуг ЖКХ, медицинские препараты и погашение кредитов.

Но суд установил, что мужчина продолжает работать и получает 25 тысяч рублей. Кроме того, истец признался, что кредиты и деньги в долг берет на азартные развлечения, являющиеся его патологической страстью.

Не подтвердив каких-либо законных оснований для оказания мужчине материальной поддержки, суд отверг его исковые требования.

#Общество#Нижний Тагил#Суд#Отец#Кредит#Иск#Алименты#Ответчик#Сын#Азартные игры#Истец
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