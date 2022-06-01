Пострадавший ребенок и улетевший мотоциклист: два ДТП произошло на Вые в Тагиле

Posted 1 июня 2022, 14:46
Published 1 июня 2022, 14:46
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
Сначала на перекрестке улиц Красноармейская — Космонавтов столкнулись две иномарки. На месте аварии работали медики скорой помощи, пожарные и сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, водитель Ford был нетрезвым и скрылся с места ДТП. В Toyota сработали подушки безопасности и пострадала девочка.
А около 19.00 недалеко от пешеходного перехода на улице Красноармейская столкнулись мотоцикл и LADA.
— Девочка, которая ехала в машине, очень испугалась и плакала. Вроде все живые, мотоциклист поднялся на ноги и отряхивал грязь, рассказала TagilCity.ru очевидица происшествия.
Подробности ДТП в отделе пропаганды ГИБДД обещали предоставить редакции TagilCity.ru позднее.
Напомним, в конце мая на Гальянке водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика на велосипеде на пешеходном переходе. По словам мужчины за рулем, его ослепило солнце. Ребенок не получил серьезных травм и был отпущен домой.