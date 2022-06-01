Пострадавший ребенок и улетевший мотоциклист: два ДТП произошло на Вые в Тагиле

Сначала на перекрестке улиц Красноармейская — Космонавтов столкнулись две иномарки. На месте аварии работали медики скорой помощи, пожарные и сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, водитель Ford был нетрезвым и скрылся с места ДТП. В Toyota сработали подушки безопасности и пострадала девочка.