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Posted 1 июня 2022, 14:46

Published 1 июня 2022, 14:46

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Пострадавший ребенок и улетевший мотоциклист: два ДТП произошло на Вые в Тагиле

1 июня 2022, 14:46
Одна за другой произошли две аварии у магазина «Смак» на Вые в Нижнем Тагиле 1 июня.

Сначала на перекрестке улиц Красноармейская — Космонавтов столкнулись две иномарки. На месте аварии работали медики скорой помощи, пожарные и сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, водитель Ford был нетрезвым и скрылся с места ДТП. В Toyota сработали подушки безопасности и пострадала девочка.

А около 19.00 недалеко от пешеходного перехода на улице Красноармейская столкнулись мотоцикл и LADA.

— Девочка, которая ехала в машине, очень испугалась и плакала. Вроде все живые, мотоциклист поднялся на ноги и отряхивал грязь, рассказала TagilCity.ru очевидица происшествия.

Подробности ДТП в отделе пропаганды ГИБДД обещали предоставить редакции TagilCity.ru позднее.

Напомним, в конце мая на Гальянке водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика на велосипеде на пешеходном переходе. По словам мужчины за рулем, его ослепило солнце. Ребенок не получил серьезных травм и был отпущен домой.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Полиция#Выя
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