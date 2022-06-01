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Posted 1 июня 2022, 10:05

Published 1 июня 2022, 10:05

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Рецидивист из Березовского ранил ножом пострадавшего в ДТП мужчину

1 июня 2022, 10:05
В Березовском мужчина ранил ножом мужчину, на которого его друг наехал на автомобиле.

Рецидивист из Березовского ранил ножом пострадавшего в ДТП мужчину. Мужчине вынесли приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Речь идет о ранее судимом 25-летнем жителе Екатеринбурга Иване Муратове. Его признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, в конце лета прошлого года, компания березовчан общалась возле пивного ларька. Туда приехал автомобиль Infiniti, за рулем которого сидел ранее судимый за кражи автомобилей местный житель и его ранее судимый за вымогательства друг.

Сперва автомобиль сдал назад, а затем резко двинулся вперед, с силой ударив капотом стоящих жителей, после чего уехал во двор соседнего дома. Мужчины решили пойти туда же, чтобы спросить у водителя машины, в чем дело.

Тогда водитель, желая запугать и прогнать мужчин, стал пугать их пистолетом, а друг водителя погнался за ними и нанес одному из пострадавших несколько ударов ножом.

Теперь мужчине придется отсидеть 4 года и 2 месяца в тюрьме. Приговор пока не вступил в силу.

#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Уголовное дело#Нож#Пистолет
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