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Posted 5 июня 2022, 06:06

Published 5 июня 2022, 06:06

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Женщина-пассажир такси получила травмы в ДТП в Екатеринбурге

Женщина-пассажир такси получила травмы в ДТП в Екатеринбурге

5 июня 2022, 06:06
Фото: 1MI.
Водитель такси в Екатеринбурге не предоставил преимущества во время движения другой машине, произошла авария. Пассажирку госпитализировали.

В Екатеринбурге на перекрестке Бардина — Чкалова произошла авария с участием такси, в ходе которой травмы получила пассажирка автомобиля, сообщает отдел пропаганды ГИБДД УМВД России по городу.

Предварительно известно, что водитель автомобиля такси не предоставил преимущества во время движения другой легковушке. Пострадавшую женщину госпитализировали в ГКБ № 23.

Все обстоятельства произошедшего на месте выясняют сотрудники ГАИ.

#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#ГАИ#Травмы
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