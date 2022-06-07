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Posted 7 июня 2022, 12:32

Published 7 июня 2022, 12:32

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Клеща с боррелиозом отказывались доставать у ребенка врачи в Верхней Пышме

Клеща с боррелиозом отказывались доставать у ребенка врачи в Верхней Пышме

7 июня 2022, 12:32
Фото: 1MI .
Сразу в нескольких медучреждениях Верхней Пышмы Свердловской области 2 июня сотрудники отказывались удалить клеща с тела мальчика.

Клещ укусил младшеклассника, когда тот занимался на спортплощадке. Папа незамедлительно поехал с сыном в травмпункт, но там снять с ребенка паразита отказались. Следом они посетили поликлинику и детский приемный покой, где их просьбу о помощи также проигнорировали.

В итоге, отцу мальчика пришлось звонить на «горячую линию». Там сказали, что в поликлинике все-таки должны за это браться. При повторном приезде в медучреждение клеща из ребенка извлекли и дали антибиотик, так как этот клещ оказался переносчиком боррелиоза.

В больнице Верхней Пышмы проводится разбирательство по факту неоказания своевременной помощи, сообщает Е1.

#Происшествия#Новости УрФО#Помощь#Медицина#Укус#Верхняя Пышма#Боррелиоз#Халатность#Клещ
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