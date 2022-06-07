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Posted 7 июня 2022, 09:09

Published 7 июня 2022, 09:09

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Медики и педагоги сел по инициативе Евгения Куйвашева получили льготы при газификации

Медики и педагоги сел по инициативе Евгения Куйвашева получили льготы при газификации

7 июня 2022, 09:09
Фото: 1MI.
Народные избранники по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева приняли закон о льготах при газификации жилья работающих в селах медработников и учителей.

Депутаты областного Заксобрания выразили солидарность с предложением главы региона и 7 июня добавили в перечень тех, кому положены льготы при газификации, трудящихся в селах и поселках медиков и учителей. В соответствии с утвержденным законодательным актом, им будет возмущаться до 70 тысяч рублей и 90 процентов расходов при подключении к газовой сети.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, утвержденное решение поможет быстрее реализовывать президентское поручение о доступной газификации, позволит сохранить на селе работников детсадов, школ и медучреждений. Льготники обязаны работать в государственных и муниципальных организациях сельской местности.

До участков газовые трубы прокладывают, не взимая с людей никаких средств. А вот за обустройство оборудования на частной территории граждане должны платить сами. Льготы значительно облегчают их положение. Жители области на данный момент подали 36 тысяч заявок на газификацию, немалая часть уже реализуется. Закон о льготах планируется сохранить в силе не менее чем до конца 2030 года.

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#Общество#Новости УрФО#Учителя#Село#Евгений Куйвашев#Медики#Льготы#Газификация
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