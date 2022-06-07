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Posted 7 июня 2022, 08:25

Published 7 июня 2022, 08:25

Modified 29 ноября 2024, 18:40

Updated 29 ноября 2024, 18:40

Стая собак разодрала автомобиль в Самаре

Стая собак разодрала автомобиль в Самаре

7 июня 2022, 08:25
Фото: 1MI.
Бродячие псы в темное время суток разломали припаркованную иномарку в Самаре.

Владелица машины лично застала, как разъяренные животные портят ее Hyundai Creta. Женщина проснулась из-за запиликавшей сигнализации. Присмотревшись, она увидела, что сбившиеся в стаю животные отдирают и разбивают конструктивные элементы ее кроссовера. Отогнать собак не получалось.По словам женщины, они сами прекратили терзать машину, лишь когда их привлек шум из соседнего двора.

Когда хозяйка осмотрела автомобиль, то заметила, что стая успела оторвать бампер и крылья, повредить капот. Потерпевшая будет требовать компенсацию ущерба с администрации города, халатно выполняющей обязанности по отлову собак. Юристы также советуют в подобных ситуациях сначала произвести оценку ущерба, затем предъявить претензии городскому руководству, в случае неудачи диалога - обращаться в суд, сообщает E1.

#Происшествия#Суд#Бродячие собаки#Автомобиль#Ущерб#Самара
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