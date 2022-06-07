Завод в Екатеринбурге задолжал зарплату сотням рабочих

Posted 7 июня 2022, 09:57
Published 7 июня 2022, 09:57
Modified 17 июня 2022, 06:51
Updated 17 июня 2022, 06:51
Оставшиеся без довольства труженики обратись с иском в Октябрьский районный суд уральской столицы. Суд решил полностью удовлетворить законные требования рабочих. По итогам судебного разбирательства в ситуацию вмешалась прокуратура Свердловской области.
В ходе изучения сложившегося положения подтвердилось, что за апрель и май руководство предприятия задолжало работникам уже примерно 13,5 миллиона рублей. Прокуратура проконтролирует, чтобы рабочие получили причитающиеся им средства в полном объеме, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
УКЗ - индустриальное предприятие почти с вековой историей, производящее оборудование почти для всех отраслей промышленности. Как сообщила «Правда УрФО» со ссылкой на Telegram-канал «Ural Mash», до вмешательства прокуратуры рабочие уже начали забастовку, которую намерены прекратить, лишь когда им заплатят все положенные деньги.