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Posted 7 июня 2022, 09:57

Published 7 июня 2022, 09:57

Modified 17 июня 2022, 06:51

Updated 17 июня 2022, 06:51

Завод в Екатеринбурге задолжал зарплату сотням рабочих

Завод в Екатеринбурге задолжал зарплату сотням рабочих

7 июня 2022, 09:57
Фото: 1MI.
Долги перед 316 сотрудниками за несколько месяцев накопились у Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге.

Оставшиеся без довольства труженики обратись с иском в Октябрьский районный суд уральской столицы. Суд решил полностью удовлетворить законные требования рабочих. По итогам судебного разбирательства в ситуацию вмешалась прокуратура Свердловской области.

В ходе изучения сложившегося положения подтвердилось, что за апрель и май руководство предприятия задолжало работникам уже примерно 13,5 миллиона рублей. Прокуратура проконтролирует, чтобы рабочие получили причитающиеся им средства в полном объеме, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

УКЗ - индустриальное предприятие почти с вековой историей, производящее оборудование почти для всех отраслей промышленности. Как сообщила «Правда УрФО» со ссылкой на Telegram-канал «Ural Mash», до вмешательства прокуратуры рабочие уже начали забастовку, которую намерены прекратить, лишь когда им заплатят все положенные деньги.

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#Экономика#Новости УрФО#Прокуратура#Суд#Завод#Зарплата#Долг#Забастовка#Рабочие
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