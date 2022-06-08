«Бабушка обделяет вниманием»: тетя жалуется на родственников тагильчанина Максимова

Posted 8 июня 2022, 05:54
Published 8 июня 2022, 05:54
Modified 29 ноября, 18:27
Updated 29 ноября, 18:27
По словам тети детей Елены Князевой, 20 апреля состоялся суд по лишению родительских прав их отца, Сергея Максимова. На этот раз органы власти снова дали ему полгода на исправление, и кто-то помог отцу-одиночке трудоустроиться на завод.
Сейчас он бегает и просит по три ложки сахара, хлеб, суп у знакомых, хотя на прошлой неделе получил аванс. Недавно он весь избитый опять еду у людей просил, на нем лица не видно, рассказала Елена Князева редакции TagilCity.ru.
Она отметила, что родители Сергея Максимова навещают мальчиков в детском доме, куда их забрали после того, как у друга отца случилась клиническая смерть из-за передозировки наркотиков. По ее словам, бабушка приносит передачи только двум детям, а старшего игнорирует. Владимир не является родным сыном Сергея, хотя по документам Максимов значится отцом мальчика.
Двоим несут печенье, а третьему нет, обделяют вниманием. Для чего их пускают к детям? Чтобы разрушить психику окончательно? считает тетя.
Она отметила, что при посещении мальчиков в детском доме необходимо присутствие должностного лица. Кроме того, Елена Князева рассказала, она готовит документы в Верховный суд РФ и не даст детям лишиться права на квартиру.
Напомним, за судьбой многодетного отца-одиночки Сергея Максимова редакция TagilCity.ru следит уже более года. Он остался воспитывать троих сыновей после смерти их матери. Из-за условий проживания органы опеки забирали мальчиков в детдом, но потом вернули отцу, который обещал встать на путь исправления и заботиться о сыновьях должным образом. Однако после того, как друга Максимова увезли из их квартиры на скорой помощи из-за передозировки наркотиков, мальчиков второй раз изъяли.
Семья Максимовых принимала участие в программе «Мужское/женское» на первом канале. Взятые на передаче тесты на наркотики у Сергея показали положительный результат.