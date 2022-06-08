«Бабушка обделяет вниманием»: тетя жалуется на родственников тагильчанина Максимова

Напомним, за судьбой многодетного отца-одиночки Сергея Максимова редакция TagilCity.ru следит уже более года. Он остался воспитывать троих сыновей после смерти их матери. Из-за условий проживания органы опеки забирали мальчиков в детдом, но потом вернули отцу, который обещал встать на путь исправления и заботиться о сыновьях должным образом. Однако после того, как друга Максимова увезли из их квартиры на скорой помощи из-за передозировки наркотиков, мальчиков второй раз изъяли.