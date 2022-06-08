Екатеринбуржец обстрелял полицейских из газового пистолета

Posted 8 июня 2022, 06:57
Published 8 июня 2022, 06:57
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
Таким образом он пытался воспрепятствовать правоохранителям в задержании находившегося в розыске вора, пишет Е1. ЧП произошло ночью 7 мая на улице Куйбышева.
Известно, что полицейские пытались задержать вора, а его друг начал обстрел. Полицейские получили химические ожоги лица, тем не менее смогли задержать того, за кем пришли.
Стрелявший же сбежал, но вскоре его задержали. Теперь мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти.