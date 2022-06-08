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Posted 8 июня 2022, 06:57

Published 8 июня 2022, 06:57

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Екатеринбуржец обстрелял полицейских из газового пистолета

Екатеринбуржец обстрелял полицейских из газового пистолета

8 июня 2022, 06:57
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге местный житель обстрелял полицейских из газового пистолета.

Таким образом он пытался воспрепятствовать правоохранителям в задержании находившегося в розыске вора, пишет Е1. ЧП произошло ночью 7 мая на улице Куйбышева.

Известно, что полицейские пытались задержать вора, а его друг начал обстрел. Полицейские получили химические ожоги лица, тем не менее смогли задержать того, за кем пришли.

Стрелявший же сбежал, но вскоре его задержали. Теперь мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти.

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#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Насилие#Задержание#Вор
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