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Posted 8 июня 2022, 10:30

Published 8 июня 2022, 10:30

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Избивший таксиста екатеринбуржец объяснил свое поведение

Избивший таксиста екатеринбуржец объяснил свое поведение

8 июня 2022, 10:30
Фото: 1MI.
Набросившийся с кулаками на водителя такси житель Екатеринбурга рассказал свою версию конфликта.

Избившего таксиста молодого человека зовут Никита, он владелец стройфирмы. По его словам, войдя в салон с чаем, он попросил шофера ехать аккуратнее, чтобы не разбрызгать напиток. Водитель же, согласно рассказу Никиты, осек его, сказав, что нужно прикрыть емкость крышкой, тогда ничего не расплескается.

Далее, со слов молодого человека, таксист вел машину вполне профессионально, но в определенный момент разнервничался, стал идти на обгоны и резко тормозить. Никита сделал замечания, в ответ на что водитель такси остановил и потребовал покинуть машину.

Пассажир отказался выходить. Как он свидетельствует, в ответ на его отказ последовали оскорбительные высказывания таксиста в адрес его супруги, и именно грубые слова таксиста спровоцировали Никиту на агрессию, передает слова пассажира Е1.

Таким образом, версии происшествия, представленные избитым таксистом и напавшим на него пассажиром, существенно разнятся.

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