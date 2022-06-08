Избивший таксиста екатеринбуржец объяснил свое поведение

Избившего таксиста молодого человека зовут Никита, он владелец стройфирмы. По его словам, войдя в салон с чаем, он попросил шофера ехать аккуратнее, чтобы не разбрызгать напиток. Водитель же, согласно рассказу Никиты, осек его, сказав, что нужно прикрыть емкость крышкой, тогда ничего не расплескается.