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Posted 9 июня 2022, 16:04

Published 9 июня 2022, 16:04

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Любителей ездить по «встречке» будут ловить в Нижнем Тагиле

Любителей ездить по «встречке» будут ловить в Нижнем Тагиле

9 июня 2022, 16:04
Фото: 1MI.
Проверки на дорогах Нижнего Тагила и его пригородов с целью выявления нарушителей запрета пересекать встречную полосу пройдут 10-13 июня.

Цель рейдов ГИБДД не карательная, а профилактическая и исправительная. Дело в том, что выезд на встречную полосу - весьма распространенное и притом крайне опасное нарушение.

Часто подобные маневры приводят к авариям. В свою очередь, в каждой третьей такой аварии гибнут люди, сообщили в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Кроме того, тагильские стражи правопорядка напомнили, что всякий зафиксированный выезд на «встречку» обязательно несет за собой штрафные санкции. Нарушители должны заплатить до пяти тысяч рублей, и у них отбирают право вождения на срок до полугода.

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#Транспорт#Нижний Тагил#ГИБДД#Полиция#Рейд#МВД#Нарушение ПДД#Встречная полоса
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