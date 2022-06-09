Любителей ездить по «встречке» будут ловить в Нижнем Тагиле

Posted 9 июня 2022, 16:04
Published 9 июня 2022, 16:04
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Цель рейдов ГИБДД не карательная, а профилактическая и исправительная. Дело в том, что выезд на встречную полосу - весьма распространенное и притом крайне опасное нарушение.
Часто подобные маневры приводят к авариям. В свою очередь, в каждой третьей такой аварии гибнут люди, сообщили в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Кроме того, тагильские стражи правопорядка напомнили, что всякий зафиксированный выезд на «встречку» обязательно несет за собой штрафные санкции. Нарушители должны заплатить до пяти тысяч рублей, и у них отбирают право вождения на срок до полугода.