Юные тагильские спортсмены встретились с олимпийским чемпионом Белявским

Posted 9 июня 2022, 12:23
Published 9 июня 2022, 12:23
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
Встреча с прославленным олимпийцем прошла в тагильской школе олимпийского резерва № 1. Занимающиеся там дети продемонстрировали выдающемуся свои спортсмену показательные номера на различных гимнастических снарядах.
Затем воспитанники школы в непринужденной обстановке пообщались с Давидом, интересуясь секретами его достижений и правилами здорового образа жизни. В завершении встречи ребята фотографировались с чемпионом, брали автографы, рассматривали награды.
Белявский — уроженец Удмуртии, однако с подросткового возраста переехал в Екатеринбург и в юношеском возрасте неоднократно соревновался в разных городах Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, который и теперь, по собственному признанию, посещает с удовольствием.
От лица администрации города почетного гостя поприветствовал замглавы города по социальной политике Валерий Суров. По словам Сурова, общение тагильских ребят со столь успешным спортсменом поможет им самим достичь значительные успехи в жизни, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.