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Posted 9 июня 2022, 12:23

Published 9 июня 2022, 12:23

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Юные тагильские спортсмены встретились с олимпийским чемпионом Белявским

Юные тагильские спортсмены встретились с олимпийским чемпионом Белявским

9 июня 2022, 12:23
Фото: 1MI.
Олимпийский чемпион и чемпион мира по спортивной гимнастике Давид Белявский приехал в Нижний Тагил встретиться с местными юными атлетами.

Встреча с прославленным олимпийцем прошла в тагильской школе олимпийского резерва № 1. Занимающиеся там дети продемонстрировали выдающемуся свои спортсмену показательные номера на различных гимнастических снарядах.

Затем воспитанники школы в непринужденной обстановке пообщались с Давидом, интересуясь секретами его достижений и правилами здорового образа жизни. В завершении встречи ребята фотографировались с чемпионом, брали автографы, рассматривали награды.

Белявский — уроженец Удмуртии, однако с подросткового возраста переехал в Екатеринбург и в юношеском возрасте неоднократно соревновался в разных городах Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, который и теперь, по собственному признанию, посещает с удовольствием.

От лица администрации города почетного гостя поприветствовал замглавы города по социальной политике Валерий Суров. По словам Сурова, общение тагильских ребят со столь успешным спортсменом поможет им самим достичь значительные успехи в жизни, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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