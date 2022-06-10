Политтехнолог Ярослав Ширшиков обвиняется в дискредитации ВС РФ

Posted 10 июня 2022, 10:18
Published 10 июня 2022, 10:18
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Задержание провели правоохранители из управления по противодействию экстремизму МВД уральской столицы. Ему предъявлено обвинение в дискредитации русской армии. Ярослав может быть оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей. Сам он вину отрицает.
Ранее скандальный деятель уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение закона. В частности, его лишали свободы за подстрекательство к незаконным митингам и погромам, а также за клеветнические высказывания в отношении представителей государственной власти, сообщает Е1.