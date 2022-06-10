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Posted 10 июня 2022, 10:18

Published 10 июня 2022, 10:18

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Политтехнолог Ярослав Ширшиков обвиняется в дискредитации ВС РФ

Политтехнолог Ярослав Ширшиков обвиняется в дискредитации ВС РФ

10 июня 2022, 10:18
Фото: 1MI.
Политтехнолога Ярослава Ширшикова задержали в Екатеринбурге за оскорбительные высказывания в адрес российской армии.

Задержание провели правоохранители из управления по противодействию экстремизму МВД уральской столицы. Ему предъявлено обвинение в дискредитации русской армии. Ярослав может быть оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей. Сам он вину отрицает.

Ранее скандальный деятель уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение закона. В частности, его лишали свободы за подстрекательство к незаконным митингам и погромам, а также за клеветнические высказывания в отношении представителей государственной власти, сообщает Е1.

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