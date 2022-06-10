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Posted 10 июня 2022, 10:38

Published 10 июня 2022, 10:38

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Свердловский электрик умер при невыясненных обстоятельствах

Свердловский электрик умер при невыясненных обстоятельствах

10 июня 2022, 10:38
Фото: 1MI.
Молодой электрик потерял сознание во время работы в городе Краснотурьинск и вскоре умер в больнице.

Трагедия случилась 9 июня. По поступившей первоначально информации, парня поразило током, когда он чинил коммуникации в подвале жилого дома на улице Базстроевской.

Коллеги вызвали товарищу медбригаду. На момент приезда врачей он был еще жив. Тем не менее, сохранить жизнь пострадавшего не удалось, его не стало в реанимации.

Однако в организации, где трудился погибший, гибель от электрического разряда опровергают. Представители компании говорят, что парень по неустановленной причине упал в обморок и умер, так и не приходя в себя, сообщает газета «Заря Урала».

Менее двух недель назад другой электрик погиб при проведении плановых работ на столбе освещения в Волчанске.

#Происшествия#Новости УрФО#Смерть#Краснотурьинск#Гибель#Несчастный случай#Подвал#Жертва#Электрик
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