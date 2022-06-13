Пьяная пара занялась сексом на улице в Нижнем Тагиле

Posted 13 июня 2022, 07:41
Published 13 июня 2022, 07:41
Modified 29 ноября 2024, 18:43
Updated 29 ноября 2024, 18:43
Молодые люди занялись любовью на глазах прохожих на пересечении улиц Серова и Пархоменко, рядом с торгово-развлекательным центром «Квадрат». Горожане смогли прекратить публичный интим, подойдя ближе к нарушителям общественного спокойствия и сделав им замечание, сообщает сообщество «Инцидент Нижний Тагил».
Также на прошлой неделе интимное происшествие случилось в Санкт-Петербурге. Девушка во время бурной ночи травмировала товарища, прокусив его половые органы.