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Posted 13 июня 2022, 07:41

Published 13 июня 2022, 07:41

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Пьяная пара занялась сексом на улице в Нижнем Тагиле

Пьяная пара занялась сексом на улице в Нижнем Тагиле

13 июня 2022, 07:41
Фото: 1MI.
Выпившие парень и девушка устроили прилюдный половой акт в Нижнем Тагиле в микрорайоне Красный Камень днем 12 июня.

Молодые люди занялись любовью на глазах прохожих на пересечении улиц Серова и Пархоменко, рядом с торгово-развлекательным центром «Квадрат». Горожане смогли прекратить публичный интим, подойдя ближе к нарушителям общественного спокойствия и сделав им замечание, сообщает сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

Также на прошлой неделе интимное происшествие случилось в Санкт-Петербурге. Девушка во время бурной ночи травмировала товарища, прокусив его половые органы.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Интим#Хулиганство#Алкогольное опьянение
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