Пьяная пара занялась сексом на улице в Нижнем Тагиле

Молодые люди занялись любовью на глазах прохожих на пересечении улиц Серова и Пархоменко, рядом с торгово-развлекательным центром «Квадрат». Горожане смогли прекратить публичный интим, подойдя ближе к нарушителям общественного спокойствия и сделав им замечание, сообщает сообщество «Инцидент Нижний Тагил».