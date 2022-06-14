Многодетная мать с Урала с помощью ток-шоу добилась выплаты алиментов

Как рассказывает Валентина, после разрыва Анатолий не принимал участие в воспитании детей, а алименты платил лишь на одного ребенка. В начале этого года он и вовсе перестал выходить на связь. В связи с этим женщина обратилась в суд и в передачу «ДНК» канала НТВ.