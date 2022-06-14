Пассажирский автобус с рабочими вылетел с дороги в деревья в Волчанске

Posted 14 июня 2022, 04:13
Published 14 июня 2022, 04:13
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Люди ехали на работу в тот момент, когда по неизвестным причинам автобус слетел с дороги, сообщил TagilCity.ru очевидец происшествия.
По его словам, в ДТП есть пострадавшие. Один из рабочих, предположительно, сломал руку. Кроме того, очевидец сообщает, что, вероятно, водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением.
В ГИБДД по Свердловской области TagilCity.ru факт происшествия подтвердили.
Инспекторы ГИБДД выехали на место ДТП, обстоятельства устанавливаются, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.