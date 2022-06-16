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Posted 16 июня 2022, 11:58

Published 16 июня 2022, 11:58

Modified Сегодня, 18:02

Updated Сегодня, 18:02

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105 аварийных деревьев будут спилены на территории ГБ № 1 Нижнего Тагила

16 июня 2022, 11:58
Фото: TagilCity.ru
Разрешение на снос 105 деревьев улице Максарева, 5 выдано ГБ № 1 Нижнего Тагила. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Работы будут проведены без оплаты восстановительной стоимости, а утилизация порубочных остатков пройдет в соответствии с требованиями законодательства. Всего под снос пойдут 47 деревьев ольхи, 31 береза, девять осин, шесть яблонь, четыре сосны, по три пихты и ели, а также липа и лиственница.

На территории больницы есть старые дряхлые деревья, которые могут представлять опасность для посетителей, рассказала подписчица TagilCity.ru.

Аварийные зеленые насаждения на улице Максарева, 5 будут вырублены для предотвращения неприятных ситуаций.

Городская больница № 1 обратилась в администрацию Нижнего Тагила за разрешением на вырубку таких деревьев по всей территории медучреждения. Комиссией точечно выявлены посадки с признаками аварийности, именно они и подлежат вырубке, пояснили журналисту редакции в пресс-службе ГБ № 1.

Фото: TagilCity.ru

Напомним, вместо спиленных аварийных деревьев на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле к 300-летнему юбилею высажены 70 лип, яблонь и берез. Все саженцы были выращены в питомнике Горзеленхоза. Всего в городе планируется посадить около 300 деревьев и пяти тысяч кустарников.

Высадка деревьев к 300-летию города стартовала в Нижнем Тагиле
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