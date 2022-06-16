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Posted 16 июня 2022, 17:03

Published 16 июня 2022, 17:03

Modified 29 ноября 2024, 18:44

Updated 29 ноября 2024, 18:44

Автобус с пассажирами перевернулся из-за дождя в Свердловский области

Автобус с пассажирами перевернулся из-за дождя в Свердловский области

16 июня 2022, 17:03
Фото: 1MI.
Рейсовый автобус перевернулся 16 июня в деревне Курманка Заречного городского округа Свердловской области.

Происшествие произошло в дождливую погоду. Из-за ливня дорога размокла. А водитель, слишком быстро поехав, не совладал с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось и оказалось в кювете.

Инспекторы ГИБДД вскоре прибыли на место аварии и занимаются установлением точных причин произошедшего. Водитель и пассажиры автобуса отделались испугом и легкими травмами.

Автобус следовал из Екатеринбурга в Сухой Лог. Находившиеся в нем поехали до места назначения на попутном транспорте, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня же ДТП произошло и под Каменском-Уральским. Там три человека, включая ребенка, погибли при столкновении двух легковушек.

#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#ГИБДД#Автобус#Опрокидывание#Кювет
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