Автобус с пассажирами перевернулся из-за дождя в Свердловский области

Posted 16 июня 2022, 17:03
Published 16 июня 2022, 17:03
Modified 29 ноября 2024, 18:44
Updated 29 ноября 2024, 18:44
Происшествие произошло в дождливую погоду. Из-за ливня дорога размокла. А водитель, слишком быстро поехав, не совладал с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось и оказалось в кювете.
Инспекторы ГИБДД вскоре прибыли на место аварии и занимаются установлением точных причин произошедшего. Водитель и пассажиры автобуса отделались испугом и легкими травмами.
Автобус следовал из Екатеринбурга в Сухой Лог. Находившиеся в нем поехали до места назначения на попутном транспорте, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Сегодня же ДТП произошло и под Каменском-Уральским. Там три человека, включая ребенка, погибли при столкновении двух легковушек.