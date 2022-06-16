tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июня 2022, 06:11

Published 16 июня 2022, 06:11

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Мигранты массово уезжают из Екатеринбурга в область

Мигранты массово уезжают из Екатеринбурга в область

16 июня 2022, 06:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Мигранты
Президент грузинского общества «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили рассказал, что мигранты начали перебираться из Екатеринбурга в более мелкие города региона.

Мужчина сопоставляет это с тем, что в Екатеринбурге стала более активно работать миграционная политика – полицейские отлавливают граждан, незаконно находящихся на территории страны. Усиление контроля произошло из-за того, что возросло число преступлений, совершенных мигрантами.

Переезжая в более мелкие города, мигранты таким образом заботятся о своей безопасности. Сейчас, по словам Чавлеишвили, в более мелких городах стало больше «локальных диаспор». Перебираются в них целые семьи, а в гости к ним приезжают многочисленные родственники.

Отмечается, что за пять месяцев 2022 года в регион приехало в 2,4 раза больше мигрантов, чем за аналогичный период прошлого года. В основном, это граждане Таджикистана, Узбекистана и КиргизииКиргизии, пишет URA.RU.

#Общество#Новости УрФО#Мигранты#Переезд#Трудовые мигранты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика