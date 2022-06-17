Минздрав наградил тагильских медиков в честь профессионального праздника

Наверное, это были первые два года за всю историю здравоохранения РФ, когда мы столкнулись с такой сложной и неожиданной ситуацией. И только мобилизация всех сил позволила нам не только отстоять ситуацию, но и загнать врага в угол. Я уверен, что мы и дальше сможем ему противостоять. С праздником вас, всего наилучшего, чтобы ваша работа доставляла вам радость, обратился он к присутствующим.