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Posted 17 июня 2022, 13:28

Published 17 июня 2022, 13:28

Modified 29 ноября, 18:27

Updated 29 ноября, 18:27

Минздрав наградил тагильских медиков в честь профессионального праздника

17 июня 2022, 13:28
Девять сотрудников Горбольницы № 1 Нижнего Тагила удостоены благодарностей и медалей от Министерства здравоохранения Свердловской области.

Торжественное мероприятие в честь Дня медицинского работника, который в этом году отмечают 19 июня, состоялось в Городской больнице № 1. Награды и грамоты медикам вручили представители ведомств и предприятий региона и города. От Минздрава Свердловской области сотрудников поздравил советник министра Борис Вологженинов.

Наверное, это были первые два года за всю историю здравоохранения РФ, когда мы столкнулись с такой сложной и неожиданной ситуацией. И только мобилизация всех сил позволила нам не только отстоять ситуацию, но и загнать врага в угол. Я уверен, что мы и дальше сможем ему противостоять. С праздником вас, всего наилучшего, чтобы ваша работа доставляла вам радость, обратился он к присутствующим.

Благодарственные письма Минздрава получили семь сотрудников ГБ № 1, в их числе — врач-терапевт Николай Батанин, врач-гинеколог Александра Бушмакина, травматолог Александр Жигулин. Памятными медалями «За заслуги в борьбе с пандемией COVID-19» были удостоены два медика — врач-кардиолог Ксения Ионга и старшая медсестра Анна Подмазова.

Работу медицинских работников в период пандемии коронавируса неоднократно отмечал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Люди, которые выбрали медицину своим призванием, выполняют одну из самых благородных миссий — сохраняют и дарят жизнь, возвращают и укрепляют здоровье, лечат и предотвращают недуги. Эта профессия требует высочайшего профессионализма, ответственности, чуткости и сострадания. Именно самоотверженная работа медиков помогает нам достойно переживать испытание пандемией, сдерживать темпы роста заболеваемости, отмечал он.

Ранее глава региона выступил с инициативой внести врачей и учителей в список льготников на газификацию домов. Также в регионе реализуют меры поддержки для молодых специалистов (единовременное пособие на обзаведение хозяйством и льготы на приобретения жилья) и программу «Земский доктор», направленную на привлечение медперсонала в сельские и отдаленные местности.

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