Педклассы появятся в тагильских школах, а пивзаводу грозит суд за качество напитков

Третий аукцион по ремонту Молодежного театра будет объявлен в ближайшее время в Нижнем Тагиле. На две предыдущие закупки никто не заявился, так как из-за поднятия цен удорожание проекта составило около 100 миллионов рублей. Администрация города решила исключить из сметы оборудование, которое подорожало на 80 миллионов. Вся документация была полностью переделана, сейчас она проходит госэкспертизу.