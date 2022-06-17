Педклассы появятся в тагильских школах, а пивзаводу грозит суд за качество напитков

Posted 17 июня 2022, 15:49
Published 17 июня 2022, 15:49
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
17,1 млрд рублей поступило в бюджет Нижнего Тагила в 2021 году, а израсходовано — 16,9 млрд рублей. 72% доходов составили межбюджетные трансферты, объем дорожного фонда составил 2,7 млрд рублей. Муниципальный долг к концу года удалось снизить на 4 млн рублей, до 1,1 млрд.
На празднование Дня молодежи для тагильчан подготовлена обширная программа, рассчитанная на несколько дней. Концертные и развлекательные мероприятия будут проходить в разных районах города. Хедлайнером празднования будет Вадим Самойлов. При этом, необходимо обратить внимание, что некоторые улицы будут перекрыты для движения транспорта.
Семь выпускников школ Нижнего Тагила смогли получить наивысшие 100 баллов по результатам ЕГЭ по четырем предметам. По Свердловской области таких результатов добились 59 учеников. На данный момент известны результаты по математике, русскому языку, химии и литературе.
Девять профильных педагогических классов откроются для тагильских старшеклассников 1 сентября в девяти школах города. Они будут работать по соглашению с пединститутом. В управлении образования отметили, что в школах и лицеях города наблюдается нехватка педагогов. Больше всего образовательные учреждения нуждаются в учителях иностранных языков, физики, русского языка и литературы, а также начальной школы.
Третий аукцион по ремонту Молодежного театра будет объявлен в ближайшее время в Нижнем Тагиле. На две предыдущие закупки никто не заявился, так как из-за поднятия цен удорожание проекта составило около 100 миллионов рублей. Администрация города решила исключить из сметы оборудование, которое подорожало на 80 миллионов. Вся документация была полностью переделана, сейчас она проходит госэкспертизу.
182,8 тысячи тагильчан привиты от COVID-19 — это 52,7% от общего населения города. Статистика приведена по состоянию на 1 января 2022 года. В 2021 году в городе были открыты пять дополнительных пунктов вакцинации в торговых центрах и церкви. 11 предприятий Нижнего Тагила помогали с транспортом и поставкой СИЗов.
Тагильский пивзавод ждет суд по поводу качества производимой продукции. Иск подала федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Эксперт-биолог будет анализировать светлое фильтрованное пиво по трем показателям. Если нарушения подтвердятся, предприятию грозит штраф до 300 тысяч рублей.