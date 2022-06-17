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Posted 17 июня 2022,, 14:48

Published 17 июня 2022,, 14:48

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Тагильский атлет установил пятый рекорд России

17 июня 2022, 14:48
Молодой атлет из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин уже в пятый раз в спортивной карьере установил рекорд страны.

Фанис профессионально занимается спортом более восьми лет. Он специализируется на стритлифтинге, производном воркаута. Представители этого вида спорта стремятся до совершенства отточить подтягивания на турнике и отжимания на брусьях.

Рекордсмен России не только выступает индивидуально, но и тренирует команду «Стойкие». В активе его воспитанников — семь рекордов России.

На счету самого Фаниса теперь — пять достижений общенационального масштаба. На этот раз парень удерживал себя в висе одной рукой за горизонтальный уголок перекладины в течение 45,8 секунды. К покорению пятого личного рекорда он готовился около месяца, сообщил Фанис Хайруллин в соцсети ВКонтакте.

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