Тагильский атлет установил пятый рекорд России

На счету самого Фаниса теперь — пять достижений общенационального масштаба. На этот раз парень удерживал себя в висе одной рукой за горизонтальный уголок перекладины в течение 45,8 секунды. К покорению пятого личного рекорда он готовился около месяца, сообщил Фанис Хайруллин в соцсети ВКонтакте.