Родные погибшего в Украине свердловчанина не смогли похоронить его в родном селе

Мы пытались поговорить с отцом Саши, но он сказал, что окружение его не поймет, если он сам не заберет тело сына и не похоронит по мусульманским традициям (Александр с детства исповедывал ислам — прим. ред.). Мы даже приехать не могли и попрощаться с ним — по их обычаям женщины не могут присутствовать на похоронах. И прийти на кладбище можно только через 100 дней,сообщила тетя погибшего свердловчанина.