Могут ли тагильские дети купаться в фонтанах и почему родители обвиняют власть

О пользе разъяснительных бесед также сказала руководитель местного клуба для мам и детей Евгения Швецова. Купаться в фонтанах — на Площади Славы или в любом другом месте — нельзя, так как цель их создания эстетическая, а не практическая. Решение, по ее мнению, в создании отдельных воспитательных площадок, где детям разъясняют правила поведения в общественных местах. Тем не менее, подчеркивает она, за жизнь и здоровье детей отвечают родители.