Могут ли тагильские дети купаться в фонтанах и почему родители обвиняют власть

Posted 28 июня 2022, 06:05
Published 28 июня 2022, 06:05
Modified 29 ноября, 18:39
Updated 29 ноября, 18:39
Монументы из черного и «кровавого» гранита с фамилиями погибших в годы Великой Отечественной войны окаймляют Площадь Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле. Здесь 9 мая проходят митинги: жители района, в том числе школьники, возлагают к Вечному огню цветы, говорят громкие речи о памяти и чтят тех, кто отдал жизнь на фронте или в тылу за их будущее.
Но через несколько недель, с приходом удушающей жары, память стирается брызгами каскадного фонтана и на черном граните появляются полуголые дети. Площадь Славы превращается в пляж, где море — фонтан, а шезлонг — памятник.
Воспитание, как говорят эксперты, начинается в семьях, половина из которых не понимает, почему дети не могут охладиться там, где им хочется, за неимением альтернативы.
На самом фонтане нет имен погибших, говорят сторонники свободного плавания, а вопрос об осквернении памятников, по их мнению, спорный.
Вот рядом с памятником «Родина-мать» совсем не хочется купаться в фонтане. Там сразу чувствуется, что комплекс именно мемориальный. А Площадь Славы — это гораздо более мирный объект. Его таким изначально делали, как я понимаю. Тем не менее табличку «Купаться запрещено» я бы поставил, — пишет в сообществе нашей редакции тагильчанин Юрий.
Данной точки зрения придерживаются многие комментаторы, которые в том числе вспоминают свое детство — якобы все тогда купались. А одна из родительниц делится с остальными рекомендациями.
Я со своим ребёнком провела беседу, что это место общественное и вести себя нужно соответственно. Без сквернословия и беготни. Разрешаю ей там купаться в футболке и шортах и, если делают замечание, не противоречить. Сама в детстве купалась в фонтане в Пионерском сквере, — поделилась Татьяна.
Прошлый опыт приводят и сторонники противоположного суждения. Купаться в фонтане — небезопасно, отмечают они и напоминают о трагическом случае на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле. Тогда 18-летний юноша решил показать друзьям трюк: нырнул в неглубокую чашу фонтана и живым уже не выплыл. Наблюдатели утверждали, что спасти его не удалось из-за замыкания проводки, но, по заключению экспертизы, погибший захлебнулся.
Где детям гулять? — задаются вопросом обвинители. В Нижнем Тагиле, что подтверждено Роспотребнадзором, нет разрешенных мест для купания, поэтому дети находят выход на Площади Славы.
Прежде чем запрещать и ругать детей, сделайте места, где можно походить, побегать под струями воды, как в других городах сделано. Так же как и пляж оборудованный: с очищенным дном водоема; раздевалками и спасателями. Зато купаться везде запрещено. Всё равно будут купаться, если жарко. Только ответственность за такое купание никто нести не будет. Так чиновникам проще, — призывает горожанка Любовь.
Идея с пешеходным фонтанам понравилась многим: чаши нет, вода бьет из-под земли — и дети не страдают от жары, и родители спокойны.
Если родители считают, что купание в плавках напротив имен погибших — не осквернение, то председатель Нижнетагильской городской организации ветеранов пограничных войск Николай Гешель убежден в обратном.
Это просто-напросто кощунство — допускать такие вещи молодежи. Я все больше убеждаюсь, что у нас упущение в патриотическом и военно-патриотическом воспитании молодежи. Именно это и сказывается. Вот чего не достает у нас сейчас, — отметил ветеран.
Он добавил, что положительно относится к идее ввести пение гимна и уроки истории с 1-го класса в школах России, так как именно образовательные учреждения не прививают любовь к Родине.
О пользе разъяснительных бесед также сказала руководитель местного клуба для мам и детей Евгения Швецова. Купаться в фонтанах — на Площади Славы или в любом другом месте — нельзя, так как цель их создания эстетическая, а не практическая. Решение, по ее мнению, в создании отдельных воспитательных площадок, где детям разъясняют правила поведения в общественных местах. Тем не менее, подчеркивает она, за жизнь и здоровье детей отвечают родители.
Моей старшей дочке было семь лет, когда папа ей рассказал, что был какой-то случай, не помню в каком городе. При реконструкции фонтана работы не завершили, а воду налили, и мужчина туда залез, и, собственно говоря, его не стало — там какое-то замыкание произошло. Этого было вполне достаточно, — говорит Евгения.
Позиции семей расходятся, но что думают еще одни причастные к воспитанию, а именно — тагильские педагоги? Ранее классный руководитель объяснял, как школы бьются над воспитанием учеников. В этот раз свое мнение высказал социальный педагог, чья работа заключается в курировании трудных подростков и их семей.
Сам поступок ужасный, конечно, но это подтверждает, что воспитания в семье нет. Видимо, родители не научили оберегать наследие, уважительно относиться к памятникам, хотя и в школах проводят занятия по патриотическому воспитанию, — возмутился социальный педагог одной из школ Нижнего Тагила.
Во время летних каникул, напомнил он, ответственность за детей несут родители, что подтверждено подписью каждого из них под соответствующим инструктажем. Но и «адекватные подростки» сами понимают, что купаться в фонтанах и загорать у памятника запрещено, подчеркивает педагог.
Подобное предположение ранее высказала психолог Юлия Синявская. Дети должны прогнозировать разного рода риски, а родители и школа — формировать их.
Состава административного правонарушения в данных случаях нет, отмечает начальник отделения ПДН Татьяна Пинаева, проблема должного поведения в общественных местах относится к области семейного воспитания.
Наблюдается отсутствие контроля со стороны родителей и незанятость детей в летний период. Здесь нет состава административного правонарушения в отношении родителей, потому что надо доказать причинно-следственную связь: что родители, допустим, не говорили детям, что в таких-то местах нельзя этим заниматься. Но сам факт правонарушения как со стороны детей, так и родителей отсутствует, — отметила Татьяна Пинаева.
Запрет на купание в фонтанах регламентируется правилами благоустройства Нижнего Тагила, где указано, что находиться в чаше сооружения запрещено. В компетенцию инспекции по делам несовершеннолетних надзор за соблюдением данного документа не входит.
Ответственным за эксплуатацию фонтанов с 2022 по 2024 годы назначено ООО «Гидравлика», которое, согласно документу, обязано обеспечивать бесперебойную работу оборудования и заниматься текущим обслуживанием.
Помимо этого, на подрядчика возлагаются обязанности по круглосуточной охране объектов и технических помещений в период с 1 мая по 30 сентября, — сказано в условиях контракта.
За данные работы в течение трех лет компания получит 19,9 млн рублей.
«Гидравлика», родители, школа, власть — кто виноват, когда дети купаются в фонтанах, раздеваясь до нижнего белья напротив фамилий погибших и загорая на черном граните монумента памяти? Эксперты однозначны в своей позиции, но остальные так и не приходят к обоюдному мнению, предлагая решения, перекладывая вину или возвеличивая понятие «детство», где границы дозволенного максимально расширяются, а виновники, в каком бы возрасте ни были, не отвечают за себя. Так, парки и скверы необходимо снабдить камерами и, желательно, охраной, у качели поставить инструктора, а топиарные фигуры обнести забором. Это же дети.