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Posted 29 июня 2022, 04:54

Published 29 июня 2022, 04:54

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

К делу об издевательствах в детдоме Каменска-Уральского подключился СК

К делу об издевательствах в детдоме Каменска-Уральского подключился СК

29 июня 2022, 04:54
Фото: 1MI.
К делу об издевательствах в детском доме Каменска-Уральского подключился Следственный комитет. Прокуратура после проверки направила туда все материалы.

Прокуратурой Каменска-Уральского выявлены нарушения в работе коррекционного детского дома. Материалы были переданы в свердловский СК. Об этом сообщил юрист Сергей Барсуков.

Он уточнил, что директору детского дома также вынесено представление об устранении нарушений. Кроме того, обращение направлено в органы опеки. В официальном документе, опубликованном юристом, сказано, что в учреждении нарушаются нормы санитарно-эпидемиологического законодательства.

Для приготовления пищи, по данным прокуратуры, используются противни с нагаром, на завтрак и обед отсутствуют суточные пробы хлеба.

Также прокуратура выявила, что за 2021 год один из воспитанников совершил три самовольных ухода из учреждения. С ним проводились профилактические беседы. Однако в журнале самовольных уходов причины такого поведения не отражаются. В связи с этим прокуратура сочла, что контроль над детьми осуществляется ненадлежащим образом.

Напомним, к юристу Барсукову обратилась одна из сотрудниц детского дома в Каменске-Уральском. Она попросила придать огласке историю об издевательствах над детьми. Девушка утверждает, что детей лишают еды. После того, как информация появилась в СМИ, сотрудница заявила о давлении со стороны руководства. 

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