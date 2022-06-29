К делу об издевательствах в детдоме Каменска-Уральского подключился СК

Также прокуратура выявила, что за 2021 год один из воспитанников совершил три самовольных ухода из учреждения. С ним проводились профилактические беседы. Однако в журнале самовольных уходов причины такого поведения не отражаются. В связи с этим прокуратура сочла, что контроль над детьми осуществляется ненадлежащим образом.