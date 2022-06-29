К делу об издевательствах в детдоме Каменска-Уральского подключился СК

Posted 29 июня 2022, 04:54
Published 29 июня 2022, 04:54
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Прокуратурой Каменска-Уральского выявлены нарушения в работе коррекционного детского дома. Материалы были переданы в свердловский СК. Об этом сообщил юрист Сергей Барсуков.
Он уточнил, что директору детского дома также вынесено представление об устранении нарушений. Кроме того, обращение направлено в органы опеки. В официальном документе, опубликованном юристом, сказано, что в учреждении нарушаются нормы санитарно-эпидемиологического законодательства.
Для приготовления пищи, по данным прокуратуры, используются противни с нагаром, на завтрак и обед отсутствуют суточные пробы хлеба.
Также прокуратура выявила, что за 2021 год один из воспитанников совершил три самовольных ухода из учреждения. С ним проводились профилактические беседы. Однако в журнале самовольных уходов причины такого поведения не отражаются. В связи с этим прокуратура сочла, что контроль над детьми осуществляется ненадлежащим образом.
Напомним, к юристу Барсукову обратилась одна из сотрудниц детского дома в Каменске-Уральском. Она попросила придать огласке историю об издевательствах над детьми. Девушка утверждает, что детей лишают еды. После того, как информация появилась в СМИ, сотрудница заявила о давлении со стороны руководства.