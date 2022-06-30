Секрет бахчи: как выбрать сахарный арбуз и где он дешевле в Нижнем Тагиле

Posted 30 июня 2022, 10:45
Published 30 июня 2022, 10:45
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
Изучению в этом мире, кажется, не поддаются две вещи: мозг и арбуз. И если над первым бьются ученые, то над вторым — остальная часть человечества. Как вычислить спелый и сладкий арбуз без химикатов и где продаются самые дешевые плоды в Нижнем Тагиле, выяснила редакция TagilCity.ru.
Средняя цена на арбуз в Нижнем Тагиле — от 45 до 60 рублей за килограмм. Самые дешевые плоды продаются в уличных палатках или на рынках. Так, продавцы торговых точек на Тагилстрое предлагают за кило от 50 до 55 рублей, на Вагонке и ГГМ — 45 рублей. Самую низкую цену из выбранных для сравнения торговых точек удалось застать в уличной палатке у Гальянского рынка — купить килограмм арбуза там можно за 40 рублей.
В сетевых магазинах арбуз обойдется дороже. В «Магните» один кг выставлен за 57 рублей, «Ленте» и «Монетке» — 60 рублей.
Практически все продавцы уличных торговых точек или рынков предлагают попробовать плод на месте, разрезав его, а вот в магазинах данной услуги нет, поэтому специалисты поделились секретами выбора сахарных и алых арбузов.
На тагильских прилавках в июле — арбузы из Казахстана или Узбекистана, поделились с редакцией TagilCity.ru продавцы, у каждого из которых свои советы по выбору арбуза. По их словам, обратить внимание стоит на три характеристики: размер, «хвостик» и звук. Маленький арбуз, с большой долей вероятности, окажется неспелым, поэтому предпочтение лучше отдать средним плодам (от 5 кг) с сухой плодоножкой.
Звук при постукивании должен быть звонким, если же он глухой или еле слышен — арбуз неспелый.
Я по звуку все время определяю. Как звучит. У одного звука нет — второй звенит. Точно бордовый будет, — комментирует, постукивая пальцем по кожуре, продавец на Гальянском рынке.
Его коллега отмечает, что внимательно следует отнестись к гендерной принадлежности плода. «Девочки», бытует мнение, слаще «мальчиков». Распознать их можно по нижнему кругу — у первых он большего диаметра.
Еще один характерный признак сахарного арбуза — полосы. У спелого и сладкого плода они яркие (светло-зеленые) и широкие. Темный рисунок говорит об обратном. А вот цвет пятна ничего не значит, утверждают продавцы.
Кстати, Роспотребнадзор рекомендует не брать разрезанный арбуз и обращать внимание на цвета мякоти и корки. Если арбуз интенсивно яркий внутри, с фиолетовым оттенком или с не белыми, а желтыми ворсинками — он плохого качества. Кроме этого, поверхность среза у натурального арбуза крупитчатая, у плода с химикатами — гладкая и глянцевая. Также в ведомстве советуют покупать арбуз во второй половине лета, так как именно в это время они поспевают естественным образом, а не с помощью вредных нитратов.
Напомним, в Нижнем Тагиле вопросами выращивания бахчевых культур в условиях кризиса занялись руководители местного отделения ОООИ «Новые возможности». На полученные от победы в конкурсе деньги они собираются восстанавливать теплицы на территории Психиатрической больницы № 7 и привлекать к работе пациентов медучреждения. Так, в прошлом году тагильчане с психическими расстройствами вырастили огурцы, помидоры, баклажаны, перцы и патиссоны. В этом планируют посеять дыни и арбузы.