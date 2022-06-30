Секрет бахчи: как выбрать сахарный арбуз и где он дешевле в Нижнем Тагиле

Кстати, Роспотребнадзор рекомендует не брать разрезанный арбуз и обращать внимание на цвета мякоти и корки. Если арбуз интенсивно яркий внутри, с фиолетовым оттенком или с не белыми, а желтыми ворсинками — он плохого качества. Кроме этого, поверхность среза у натурального арбуза крупитчатая, у плода с химикатами — гладкая и глянцевая. Также в ведомстве советуют покупать арбуз во второй половине лета, так как именно в это время они поспевают естественным образом, а не с помощью вредных нитратов.