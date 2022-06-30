tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2022, 10:45

Published 30 июня 2022, 10:45

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Секрет бахчи: как выбрать сахарный арбуз и где он дешевле в Нижнем Тагиле

30 июня 2022, 10:45
Лайфхаки по выбору спелого арбуза и цены на него в Нижнем Тагиле.

Изучению в этом мире, кажется, не поддаются две вещи: мозг и арбуз. И если над первым бьются ученые, то над вторым — остальная часть человечества. Как вычислить спелый и сладкий арбуз без химикатов и где продаются самые дешевые плоды в Нижнем Тагиле, выяснила редакция TagilCity.ru.

Где купить дешевый арбуз в Нижнем Тагиле

Средняя цена на арбуз в Нижнем Тагиле — от 45 до 60 рублей за килограмм. Самые дешевые плоды продаются в уличных палатках или на рынках. Так, продавцы торговых точек на Тагилстрое предлагают за кило от 50 до 55 рублей, на Вагонке и ГГМ — 45 рублей. Самую низкую цену из выбранных для сравнения торговых точек удалось застать в уличной палатке у Гальянского рынка — купить килограмм арбуза там можно за 40 рублей.

В сетевых магазинах арбуз обойдется дороже. В «Магните» один кг выставлен за 57 рублей, «Ленте» и «Монетке» — 60 рублей.

Практически все продавцы уличных торговых точек или рынков предлагают попробовать плод на месте, разрезав его, а вот в магазинах данной услуги нет, поэтому специалисты поделились секретами выбора сахарных и алых арбузов.

Как выбрать спелый и сладкий арбуз

На тагильских прилавках в июле — арбузы из Казахстана или Узбекистана, поделились с редакцией TagilCity.ru продавцы, у каждого из которых свои советы по выбору арбуза. По их словам, обратить внимание стоит на три характеристики: размер, «хвостик» и звук. Маленький арбуз, с большой долей вероятности, окажется неспелым, поэтому предпочтение лучше отдать средним плодам (от 5 кг) с сухой плодоножкой.

Звук при постукивании должен быть звонким, если же он глухой или еле слышен — арбуз неспелый.

Я по звуку все время определяю. Как звучит. У одного звука нет — второй звенит. Точно бордовый будет, — комментирует, постукивая пальцем по кожуре, продавец на Гальянском рынке.

Его коллега отмечает, что внимательно следует отнестись к гендерной принадлежности плода. «Девочки», бытует мнение, слаще «мальчиков». Распознать их можно по нижнему кругу — у первых он большего диаметра.

Еще один характерный признак сахарного арбуза — полосы. У спелого и сладкого плода они яркие (светло-зеленые) и широкие. Темный рисунок говорит об обратном. А вот цвет пятна ничего не значит, утверждают продавцы.

Кстати, Роспотребнадзор рекомендует не брать разрезанный арбуз и обращать внимание на цвета мякоти и корки. Если арбуз интенсивно яркий внутри, с фиолетовым оттенком или с не белыми, а желтыми ворсинками — он плохого качества. Кроме этого, поверхность среза у натурального арбуза крупитчатая, у плода с химикатами — гладкая и глянцевая. Также в ведомстве советуют покупать арбуз во второй половине лета, так как именно в это время они поспевают естественным образом, а не с помощью вредных нитратов.

Напомним, в Нижнем Тагиле вопросами выращивания бахчевых культур в условиях кризиса занялись руководители местного отделения ОООИ «Новые возможности». На полученные от победы в конкурсе деньги они собираются восстанавливать теплицы на территории Психиатрической больницы № 7 и привлекать к работе пациентов медучреждения. Так, в прошлом году тагильчане с психическими расстройствами вырастили огурцы, помидоры, баклажаны, перцы и патиссоны. В этом планируют посеять дыни и арбузы.

Читайте также:
Где дешевле? Сравниваем цены в магазинах Тагила с региональной статистикойОвощи и водка стали дешевле в Свердловской области
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Продукты#Здоровье#Магазин#Советы#Цены на продукты#Палатка#Арбуз#Спецпроекты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика