tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2022, 08:34

Published 1 июля 2022, 08:34

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Молодую девушку неделю разыскивают в Екатеринбурге

Молодую девушку неделю разыскивают в Екатеринбурге

1 июля 2022, 08:34
Фото: 1MI.
28-летнюю Викторию Бондаренко ищут в Екатеринбурге уже неделю. Она вышла из дома и не вернулась.

С 25 июня о местонахождении екатеринбурженки ничего неизвестно. При выходе из дома на девушке был надет синий сарафан в белую полоску и светлые босоножки.

Рост пропавшей составляет 165 сантиметров, телосложение нормальное. У девушки зеленые глаза и русые волосы.

Всех тех, кто что-либо знает о месте нахождения пропавшей, просят позвонить по тел: 8 800 700-54-52.

Напомним, что на Урале уже более недели ищут 27-летнего Рифата Мунябинова из деревни Урмикеево. Он уехал из дома на велосипеде и пропал.

Читайте также:
12-летнего подростка двое суток разыскивают в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Новости УрФО#Поиск#Волонтеры#Пропала
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика