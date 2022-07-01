Молодую девушку неделю разыскивают в Екатеринбурге

Posted 1 июля 2022, 08:34
Published 1 июля 2022, 08:34
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
С 25 июня о местонахождении екатеринбурженки ничего неизвестно. При выходе из дома на девушке был надет синий сарафан в белую полоску и светлые босоножки.
Рост пропавшей составляет 165 сантиметров, телосложение нормальное. У девушки зеленые глаза и русые волосы.
Всех тех, кто что-либо знает о месте нахождения пропавшей, просят позвонить по тел: 8 800 700-54-52.
Напомним, что на Урале уже более недели ищут 27-летнего Рифата Мунябинова из деревни Урмикеево. Он уехал из дома на велосипеде и пропал.