Водитель иномарки погиб под колесами КАМАЗа в Свердловской области

Posted 4 июля 2022, 09:18
Published 4 июля 2022, 09:18
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Трагедия случилась в утреннее время, на автотрассе, ведущей от Екатеринбурга до Алапаевска. По имеющимся сведениями, мужчина за рулем Ford неожиданно пересек встречную полосу, где и столкнулся с многотонной грузовой машиной. Водитель американской легковушки умер еще до приезда медбригады.
Инспекторами выяснено, что погибший имел стаж 6 лет и два раза был оштрафован за нарушение правил. У водителя грузовика опыт вождения составляет 13 лет, штраф прежде ему был выписан один раз. Он доложил инспекторам, что, увидев, Ford, прибегнул к немедленному торможению, но оно не помогло.
Сейчас устанавливаются точные причины произошедшего. Автодвижение на части трассы, где случилась авария, временно осложнено.