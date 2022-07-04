Водитель иномарки погиб под колесами КАМАЗа в Свердловской области

Инспекторами выяснено, что погибший имел стаж 6 лет и два раза был оштрафован за нарушение правил. У водителя грузовика опыт вождения составляет 13 лет, штраф прежде ему был выписан один раз. Он доложил инспекторам, что, увидев, Ford, прибегнул к немедленному торможению, но оно не помогло.