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Posted 4 июля 2022, 09:18

Published 4 июля 2022, 09:18

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Водитель иномарки погиб под колесами КАМАЗа в Свердловской области

4 июля 2022, 09:18
Легковушка Ford на встречной полосе попала под КАМАЗ в Свердловской области, водитель Ford погиб.

Трагедия случилась в утреннее время, на автотрассе, ведущей от Екатеринбурга до Алапаевска. По имеющимся сведениями, мужчина за рулем Ford неожиданно пересек встречную полосу, где и столкнулся с многотонной грузовой машиной. Водитель американской легковушки умер еще до приезда медбригады.

Инспекторами выяснено, что погибший имел стаж 6 лет и два раза был оштрафован за нарушение правил. У водителя грузовика опыт вождения составляет 13 лет, штраф прежде ему был выписан один раз. Он доложил инспекторам, что, увидев, Ford, прибегнул к немедленному торможению, но оно не помогло.

Сейчас устанавливаются точные причины произошедшего. Автодвижение на части трассы, где случилась авария, временно осложнено.

#Новости УрФО#ДТП#ГИБДД#Столкновение#Иномарка#Грузовик#Встречная полоса#Жертва#Легковушка
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