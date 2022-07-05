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Posted 5 июля 2022, 16:49

Published 5 июля 2022, 16:49

Modified 29 ноября, 18:27

Updated 29 ноября, 18:27

Скандальной «Красе Росгвардии» с задержкой вручили профессиональную медаль

Скандальной «Красе Росгвардии» с задержкой вручили профессиональную медаль

5 июля 2022, 16:49
Фото: 1MI.
Уволившаяся из органов победительница конкурса «Краса Росгвардии» 2019 года из Екатеринбурга Анна Храмцова получила медаль «За отличие в службе».

Три года назад девушка приняла в ведомственном конкурсе красоты и первенствовала на нем. А в 2020 году исполнялось десять лет ее службе в рядах правоохранительных органов. Однако девушку вскоре уволили за фотографии, размещенные в социальной сети. Основанием послужило то, что она якобы засветила секретные объекты, представляющие государственную тайну. 

Тем не менее, впоследствии суд признал незаконным увольнение сотрудницы и призвал восстановить ее на службе, с предоставлением материальной компенсации. Она проработала Ещенко недолго и сама ушла из рядов Росгвардии. Теперь же Анне Храмцовой постфактум выдали награду, которую обычно присуждают за десять лет выслуги, к чему награжденная отнеслась с юмором, сообщает Е1. 
 

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#Общество#Новости УрФО#Росгвардия#Медаль#Правоохранители
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