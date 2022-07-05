Скандальной «Красе Росгвардии» с задержкой вручили профессиональную медаль

Три года назад девушка приняла в ведомственном конкурсе красоты и первенствовала на нем. А в 2020 году исполнялось десять лет ее службе в рядах правоохранительных органов. Однако девушку вскоре уволили за фотографии, размещенные в социальной сети. Основанием послужило то, что она якобы засветила секретные объекты, представляющие государственную тайну.