Подъезды в Нижнем Тагиле топит во время дождей

Также на проблему с потопом в подъезде пожаловалась жительница Выи. По ее словам, из воды на потолке обвисла штукатурка, которая может упасть кому-нибудь на голову, а во время дождей вода течет потоками в подъезде. Тагильчанка рассказала, что они много раз обращались в УК, однако там игнорируют заявки.