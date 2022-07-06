Подъезды в Нижнем Тагиле топит во время дождей

Posted 6 июля 2022, 09:27
Published 6 июля 2022, 09:27
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
Тагильчане, проживающие в доме № 39 на улице Балакинская, жалуются, что их подъезд уже много лет заливает вода после дождей. Они заявили, что не раз обращались в управляющую компанию, но безрезультатно. Кроме того, жильцы утверждают, что исправно платят по квитанциям.
Однако на самом деле все обстоит не совсем так, рассказали TagilCity.ru в УК «УЮТ-ТС».
Дом перешел к нам на обслуживание только с декабря 2021 года. Ранее здание было в ведомстве УК «Тагилстрой», почему они им крышу не сделали — не могу сказать. Весной к нам не поступило ни одной заявки от жителей по поводу потопов в подъезде, но крыша действительно «неважная», — пояснила журналисту редакции директор УК «УЮТ-ТС» Татьяна Геворгян.
Она отметила, что с жильцами проводилось собрание по открытию специального счета, было решено провести капремонт крыши. Кроме того, были устранены утечки над квартирами, где наблюдалась проблема.
Также директор рассказала, что на самом деле не все жильцы исправно оплачивают услуги.
За время, что мы обслуживаем дом, жильцы уже накопили 57 тысяч долгов только по нашим услугам, не считая услуг ресурсников, — отметила Татьяна Геворгян.
Пятиэтажный дом на улице Балакинская, 39 был построен в 1975 году. На сегодняшний день он не признан аварийным. Капремонт здания запланирован на 2033 год. Строители обновят системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электро- и теплоснабжения, а также фундамент дома. По данным сайта «Реформа ЖКХ» текущая задолженность собственников по взносам на услуги составляет 139,9 тысячи рублей, всего собрано 2,03 миллиона.
Также на проблему с потопом в подъезде пожаловалась жительница Выи. По ее словам, из воды на потолке обвисла штукатурка, которая может упасть кому-нибудь на голову, а во время дождей вода течет потоками в подъезде. Тагильчанка рассказала, что они много раз обращались в УК, однако там игнорируют заявки.
Прояснить ситуацию с ремонтом подъездов журналисту редакции в УК «Делодом-НТ» TagilCity.ru не удалось. Секретарь управляющей компании, обслуживающей этот дом, передала просьбу о комментарии директору Павлу Исаенко, который должен был перезвонить, однако так и сделал этого в течение времени, пока готовился материал.
Двухэтажный двухподъездный дом на Космонавтов, 24 был возведен в 1951 году. Износ здания на сегодняшний день составляет 50%, однако состояние дома считается исправным. Капитальный ремонт всех инженерных сетей, крыши, подвала и фасада запланирован на 2023 год. Проектная документация была разработана в 2017 году. Текущая задолженность за капремонт у собственников составляет 125,02 тысячи рублей, на сегодняшний день собрано 519,37 тысячи взносов.
После каждого дождя вход в подъезд подтапливает. С козырька течет вода к железным дверям, коробка уже даже подгнила и ее пеной монтажной ремонтировали, — рассказала подписчица TagilCity.ru.
Она отметила, что сделала заявку, но в течение двух недель никакого ремонта управляющая компания не произвела.
По словам директора управляющей компании Дзержинского района Екатерины Окоемовой, все заявки на текущий ремонт принимаются и исполняются в течение месяца.
На сегодняшний день все заявки по козырькам у нас выполнены. Если поступает жалоба от жильцов, приходит мастер, который осматривает место. Затем мы закупаем материалы и работники закатывают козырек сверху, — пояснила журналисту редакции директор УК.
А вот у собственников дома № 7 на улице Валегинская, согласно данным «Реформа ЖКХ», нет долгов за капремонт. На работы, которые будут проводиться в 2043 году уже собрано 2,31 миллиона рублей, деньги вносятся на специальный счет, владельцем которого является управляющая компания. Десятиэтажное здание на пять подъездов было построено и введено в эксплуатацию в 1993 году.